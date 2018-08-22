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На Сахалине спасают изрезанного ножом младенца
22.8.2018 17:32
Фото: vk.me
На Сахалине возбудили уголовное дело факту множественных ножевых ранений, которые были нанесены 11-месячной девочке.
Малышка находится в реанимации, врачи оценивают состояние ребенка как крайне тяжелое.
Уголовное дело следственные органы возбудили по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего ребенка. Представители СУ СКР региона отметили, что за жизнь младенца сейчас продолжают бороться врачи.
Установит все обстоятельства ЧП предстоит сотрудникам следственного ведомства. После того, как будут выяснены условия, которые могли способствовать данному преступлению, в соответствующие службы внесут представления. Кроме того, проверят и своевременность и качество медпомощи, которая оказывается сейчас ребенку.
Шокирующий инцидент случился в городе Оха. В минувший вторник, 21 августа, в реанимацию местной больницы была доставлена девочка с множественными ножевыми ранениями. Позже врачи приняли решение направить маленькую пациентку в Южно-Сахалинск. Предполагается, что ребенка доставят туда на борту самолета МЧС.
Ранее сообщалось о том, что в Амурской области найдена мертвой пятилетняя девочка, пропавшая два дня назад. Тело Софьи Чернобаевой обнаружено около дома, где проживает ее семья. По данным СУ СКР по Амурской области, девочку нашли полицейские, которые осуществляли повторный осмотр места происшествия. Они обнаружили тело в дальнем углу двора родительского дома.
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