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Пропавшая в Приамурье девочка найдена мертвой во дворе собственного дома
22.8.2018 13:01
Фото: news.am
В Амурской области найдена мертвой пятилетняя девочка, пропавшая два дня назад.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах региона, ЧП случилось в городе Свободный. Тело Софьи Чернобаевой обнаружено около дома, где проживает ее семья.
По словам старшего помощника главы СУ СКР по Амурской области Алексея Лубинского, тело ребенка нашли сотрудники полиции, которые осуществляли повторный осмотр места происшествия. Девочку обнаружили мертвой в дальнем углу двора родительского дома. Лубинский отметил, что причины смерти девочки и все обстоятельства ЧП устанавливаются.
Ранее стало известно о начале поисков Сони Чернобаевой, которая ушла со двора частного дома. Сигнал об исчезновении пятилетнего ребенка поступила в экстренные службы в минувший понедельник. Уже через несколько часов были начаты мероприятия по поиску девочки, которые продолжились во вторник. Правоохранителям помогали волонтеры. В общей сложности малышку пытались найти около тысячи человек.
В семье, где воспитывали погибшую девочку, растут еще трое детей, в том числе, двое совершеннолетних.
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