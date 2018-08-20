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Участники нападений на полицейских в Чечне были подростками


20.8.2018 22:51
Участники нападений на полицейских в Чечне были подросткамиФото: ren.tv

Ни один из участников нападений в Чечне не достиг совершеннолетия, заявил глава министерства республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров. По его словам, самому младшему из нападавших было лишь одиннадцать лет.

Участники нападений на сотрудников полиции в Чечне были несовершеннолетними, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Джамбулата Умарова. Самому старшему из подростков было лишь шестнадцать лет, а младшему - одиннадцать, отметил министр. Умаров сообщил, что запрещенное в РФ "Исламское государство" в прошлом успело создать "специальные программы". С их помощью среди подростков распространяются экстремистские идеи. В результате наблюдается существенное снижение возрастного ценза, заявил министр.

В результате ЧП никто из гражданского населения не пострадал, подчеркнул глава ведомства. Как полагают силовики, малолетние злоумышленники намеревались совершить теракт, но силовики вовремя преградили им путь. Раненые полицейские, сообщил Умаров, получили тяжелые травмы, но врачам удалось стабилизировать их состояние, угрозы для их жизни нет. Ни один сотрудник полиции в результате ЧП в Грозном не погиб, отметил министр.

Ранее первый заммэра Грозного Ибрагим Бурсагов пояснял, что в регионе объявлены выходные по случаю Курбан-байрама. Вследствие этого на центральных улицах чеченской столицы (один из инцидентов произошел на территории Ленинского района города, было довольно безлюдно.

Напомним, Рамзан Кадыров после случившегося сообщал о том, что обстановка в Грозном и республике стабильная и спокойная. Каких-либо предпосылок к осложнению ситуации нет, подчеркивал руководитель региона в канале в Telegram. По словам Кадырова, силовики в обычном режиме продолжают бдительно нести службу. В любой момент они готовы навести порядок и предотвратить попытки "посягнуть на безопасность граждан". Кадыров написал, что уже отдал поручение руководству МВД республики об оказании помощи раненым силовикам. Также в скором времени будет решен вопрос о их поощрении, отметил глава Чечни.

Автор: Злата Богатова

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