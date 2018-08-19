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Кадыров рассказал об обстановке в Чечне после нападений на полицейских
17:13
Фото: russianla.com
На территории Чечни совершенно стабильная и спокойная обстановка, считает глава региона Рамзан Кадыров.
По его словам, ситуация в республике, где ранее зафиксированы нападения на сотрудников правоохранительных органов, нормализовалась.
Каких-либо предпосылок к осложнению обстановки в Чечне не текущий момент не имеется, подчеркнул в своем сообщении Рамзан Кадыров. В канале в Telegram руководитель региона написал, что ситуация "абсолютно спокойная, стабильная" как в Грозном, так и республике.
Силовики в обычном режиме продолжают бдительно нести службу. В любой момент они готовы навести порядок и предотвратить попытки "посягнуть на безопасность граждан". При этом Кадыров отметил, что уже отдал поручение руководству МВД по региону об оказании помощи пострадавшим. Будет решен вопрос о поощрении силовиков, написал он.
Ранее в ряде российских СМИ появились сообщения о ряде нападений на сотрудников полиции. Со ссылкой на источники в правоохранительных органах уточнялось, что в течение сегодняшнего дня было зафиксировано несколько инцидентов. В результате один полицейский погиб, трое были ранены.
Первый инцидент был зафиксирован в столице республики. По полицейским открыли стрельбу на пересечении улиц Первомайская-Исаева. Один из правоохранителей от полученных ранений погиб. Позже стало известно о ЧП в Шалинском районе, где уничтожили двух неизвестных, которые были вооружены ножами и пытались проникнуть на территорию местного ОМВД. В результате случившегося ранения получили двое сотрудников полиции, оба нападавших ликвидированы.
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