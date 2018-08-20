Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter На Алтае туристка утонула из-за лопнувшей лодки

20.8.2018 11:31

Фото: bezformata.ru



На Алтае следственные органы проводят проверку по факту гибели туристки из Барнаула, передает РИА Новости.



22-летняя женщина утонула во время сплава по реке Катунь.



Как рассказали представители регионального СУ СКР, трагический инцидент произошел в минувшую субботу, 18 августа. В ходе начатой проверки уже удалось установить, что группа туристов, которые имели с собой резиновую лодку, разбили палаточный лагерь в особой экономической зоне "Бирюзовая Катунь". Все туристы приехали из Барнаула.



Шесть человек начали сплав по Катуни, когда их лодку течением вынесло к дереву, плававшему в воде. От удара лодка лопнула, одна из туристок в результате утонула. Обстоятельства случившегося предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов в ходе дальнейшего разбирательства. Решение о возбуждении уголовного дела примут по результатам доследственной проверки.



Ранее сообщалось о ЧП на Камчатке, где погибла отправившаяся в многодневный поход 34-летняя жительница Барнаула. Женщина путешествовала в составе группы красноярского турклуба "Три коня". Неподалеку от Авачинского перевала туристка отстала от группы и скончалась от переохлаждения. В районе случившегося в тот день шел снег с дождем, сопровождаемый порывами сильного ветра.



Автор: Злата Богатова

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