|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
На Алтае туристка утонула из-за лопнувшей лодки
20.8.2018 11:31
Фото: bezformata.ru
На Алтае следственные органы проводят проверку по факту гибели туристки из Барнаула, передает РИА Новости.
22-летняя женщина утонула во время сплава по реке Катунь.
Как рассказали представители регионального СУ СКР, трагический инцидент произошел в минувшую субботу, 18 августа. В ходе начатой проверки уже удалось установить, что группа туристов, которые имели с собой резиновую лодку, разбили палаточный лагерь в особой экономической зоне "Бирюзовая Катунь". Все туристы приехали из Барнаула.
Шесть человек начали сплав по Катуни, когда их лодку течением вынесло к дереву, плававшему в воде. От удара лодка лопнула, одна из туристок в результате утонула. Обстоятельства случившегося предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов в ходе дальнейшего разбирательства. Решение о возбуждении уголовного дела примут по результатам доследственной проверки.
Ранее сообщалось о ЧП на Камчатке, где погибла отправившаяся в многодневный поход 34-летняя жительница Барнаула. Женщина путешествовала в составе группы красноярского турклуба "Три коня". Неподалеку от Авачинского перевала туристка отстала от группы и скончалась от переохлаждения. В районе случившегося в тот день шел снег с дождем, сопровождаемый порывами сильного ветра.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|