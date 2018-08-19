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На Камчатке погибла отставшая от группы туристка


19.8.2018 12:26
На Камчатке погибла отставшая от группы туристкаФото: kam24.ru

Камчатские правоохранители устанавливают обстоятельства ЧП, в результате которого скончалась 34-летняя туристка. Жительница Барнаула несколько дней назад отправилась в многодневный поход в составе группы красноярского турклуба "Три коня".

По данным региональных СМИ, трагический инцидент случился близ Авачинского перевала накануне вечером. Со ссылкой на представителей камчатского агентства по туризму и внешним связям уточняется, что две женщины отстали от основной группы. Одна из туристок смогла самостоятельно дойти до лагеря и сообщила, что второй участнице похода необходима экстренная помощь.

Когда за туристкой, остававшейся на маршруте, пришли, она была в бессознательном состоянии. Врач "скорой помощи", дежурившей в тот момент близ Авачинского перевала, мог лишь констатировать смерть. Согласно предварительным выводам специалистов, причиной гибели 34-летней женщины стало сильное переохлаждение.

В ночное время доставить тело погибшей женщины в Петропавловск-Камчатский не удалось из-за очень плохой погоды, сильные порыва ветра сопровождаются дождем со снегом. Туристы из основной группы были вынуждены остаться на ночевку в приюте "Камчатинтура".

В состав группы входили семнадцать человек. Они прибыли на Камчатку из разных регионов РФ, чтобы совершить путешествие с красноярским туристическим клубом "Три коня". Поход, рассчитанный на двенадцать суток, начался 14 августа. Отправной точкой маршрута было Пиначево, откуда группа направилась в Налычево, а затем - к Авачинскому перевалу.

В правоохранительных структурах региона отметили, что решение о возбуждении уголовного дела по факту гибели жительницы Барнаула примут по итогам предварительной проверки.

Автор: Злата Богатова

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