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Компания, обслуживавшая рухнувший в Генуе мост, принесла извинения
19.8.2018 23:44
Фото: m24.ru
Представители руководства компании Autostrade per l'Italia, которая управляет большинством платных трасс страны и несет ответственность за их содержание, впервые принесли извинения в связи с трагедией в окрестностях Генуи.
В Генуе состоялась пресс-конференция, которую транслировали телевизионные каналы Италии. Выступивший на ней глава Autostrade per l'Italia Джованни Кастеллуччи выразил "скорбь и близость родственникам жертв, их друзьям, генуэзцам". По его словам, после трагедии он носит в сердце боль.
Руководитель Autostrade per l'Italia также заверил общественность, что компания намерена облегчить страдания людей, чьи близкие стали жертвами обрушения. Как стало известно, компания собирается учредить фонд по сбору средств для пострадавших. Деньги также пойдут на выплаты компенсаций тем, кто остался после обрушения моста без крыши над головой. Глава Autostrade per l'Italia сказал, что речь идет о многих миллионах евро.
Компания готова приступить к немедленному восстановлению моста, чтобы движение было возобновлено как можно скорее, подчеркнул Джованни Кастеллуччи. По его словам, уже имеется соответствующий проект, рассчитанный на период около восьми месяцев, в течение которых предполагается осуществить демонтаж и полное восстановление. В результате получится "новый стальной мост".
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