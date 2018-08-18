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В Италии до 43 человек возросло число жертв обрушения моста в Генуе
18.8.2018 23:38
Фото: pnp.ru
До сорока трех человек увеличилось количество погибших при обрушении части моста близ Генуи, передает ТАСС. Несмотря на все усилия медиков, один из пострадавших умер в больнице.
На месте ЧП продолжаются поисковые мероприятия - пропавшими без вести продолжают считаться по меньшей мере пять человек.
Как передает информационное агентство ANSA, в госпитале Сан-Мартино скончался 36-летний выходец из Румынии, пострадавший при обрушении конструкций моста в окрестностях Генуи.
В связи с трагическим инцидентом суббота, 18 августа, была ранее объявлена днем национального траура.
Как уже сообщалось, утром минувшего вторника, 14 августа, произошло обрушение участка моста, по которому пролегала скоростная автотрасса A10, соединяющая Геную и Савону. В тот момент на проезжей части было свыше тридцати легковых машин и три грузовика. По словам генпрокурора Генуи Франческо Коцци, речь не идет о несчастном случае либо роковом стечении обстоятельств - причиной трагедии может быть человеческий фактор.
Самое тщательное расследование начнется сразу после того, как окончится операция по поиску пропавших без вести, отмечают итальянские СМИ. Правоохранители изучат "все аспекты, связанные с проектированием, строительством и обслуживанием моста".
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