ИнтерНовости - новости в стране и мире
Водитель джипа, упавшего с обрыва в Геленджике, умер в больнице
Водитель джипа, упавшего с обрыва в Геленджике, умер в больнице
В Псковской области снимают комедию с Иваном Охлобыстиным
В Псковской области снимают комедию с Иваном Охлобыстиным
Трамп: США вновь стали великой страной
Трамп: США вновь стали великой страной
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В американской больнице одновременно забеременели 16 медсестер из одного отделенияВ американской больнице одновременно забеременели 16 медсестер из одного отделения
Танкер с гражданами Грузии и России пропал у берегов АфрикиТанкер с гражданами Грузии и России пропал у берегов Африки
В Италии до 43 человек возросло число жертв обрушения моста в ГенуеВ Италии до 43 человек возросло число жертв обрушения моста в Генуе
Путин провел трехчасовые переговоры с МеркельПутин провел трехчасовые переговоры с Меркель
В Подмосковье покончил с собой сын бывшего депутата Госдумы от ЛДПР ШингаркинаВ Подмосковье покончил с собой сын бывшего депутата Госдумы от ЛДПР Шингаркина

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Злая шутка судьбы. 1-я частьЗлая шутка судьбы. 1-я часть
Аринкины шалостиАринкины шалости
Эстафета "Селфи в маске" с NATURALIST на MyCharm.ruЭстафета "Селфи в маске" с NATURALIST на MyCharm.ru
Ксёмино счастье (мундиалю посвящается)Ксёмино счастье (мундиалю посвящается)
Украшения из шнуров и бусин своими рукамиУкрашения из шнуров и бусин своими руками

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Италии до 43 человек возросло число жертв обрушения моста в Генуе


18.8.2018 23:38
В Италии до 43 человек возросло число жертв обрушения моста в ГенуеФото: pnp.ru

До сорока трех человек увеличилось количество погибших при обрушении части моста близ Генуи, передает ТАСС. Несмотря на все усилия медиков, один из пострадавших умер в больнице.

На месте ЧП продолжаются поисковые мероприятия - пропавшими без вести продолжают считаться по меньшей мере пять человек.

Как передает информационное агентство ANSA, в госпитале Сан-Мартино скончался 36-летний выходец из Румынии, пострадавший при обрушении конструкций моста в окрестностях Генуи.

В связи с трагическим инцидентом суббота, 18 августа, была ранее объявлена днем национального траура.

Как уже сообщалось, утром минувшего вторника, 14 августа, произошло обрушение участка моста, по которому пролегала скоростная автотрасса A10, соединяющая Геную и Савону. В тот момент на проезжей части было свыше тридцати легковых машин и три грузовика. По словам генпрокурора Генуи Франческо Коцци, речь не идет о несчастном случае либо роковом стечении обстоятельств - причиной трагедии может быть человеческий фактор.

Самое тщательное расследование начнется сразу после того, как окончится операция по поиску пропавших без вести, отмечают итальянские СМИ. Правоохранители изучат "все аспекты, связанные с проектированием, строительством и обслуживанием моста".

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Август 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1
 2
 3
 4
 5
6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
27
 28
 29
 30
 31
    

Популярное

Организатора «Марша матерей» Яну Троянову предупредили об уголовной ответственности за несогласованную акциюОрганизатора «Марша матерей» Яну Троянову предупредили об уголовной ответственности за несогласованную акцию
Скончался бывший генсек ООН Кофи Аннан‍Скончался бывший генсек ООН Кофи Аннан‍
В Австралии зарубили самурайским мечом 30-летнего рэпера ScepazВ Австралии зарубили самурайским мечом 30-летнего рэпера Scepaz
Трамп: США вновь стали великой странойТрамп: США вновь стали великой страной
В Генуе до 35 человек возросло количество погибших при обрушении виадукаВ Генуе до 35 человек возросло количество погибших при обрушении виадука

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 766


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru