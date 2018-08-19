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Египетские ученые выяснили, кто находился в огромном черном саркофаге
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Египетские ученые выяснили, кто находился в огромном черном саркофагеЕгипетские ученые выяснили, кто находился в огромном черном саркофаге
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Египетские ученые выяснили, кто находился в огромном черном саркофаге


19.8.2018 22:18
Египетские ученые выяснили, кто находился в огромном черном саркофагеФото: tvzvezda.ru

Египетским ученым удалось выяснить, чьи останки покоились в огромном черном саркофаге, найденном ранее в Александрии.

Как рассказали в Министерстве по делам древностей страны, внутри находились двое мужчин и одна женщина.

Египетское ведомство обнародовало отчет о предварительных выводах экспертов, которые проводили исследование скелетов из древнеегипетского саркофага, передает ТАСС. Напомним, он был обнаружен в Александрии в минувшем июле, а потом вскрыт. Вес гробницы, сделанной из черного гранита, превышал тридцать тонн.

Как отметил секретарь Высшего совета по делам древностей профессор Мустафа Вазири, ученым предстоит выяснить родственные связи покойных. По его словам, "останки были захоронены один на другом", и это свидетельствует о том, что люди являлись членами одного семейства.

Ученые пришли к выводу, что женщине, погребенной в саркофаге, было не более двадцати пяти лет, ее рост составлял около 160 см. В гробнице также были найдены останки мужчины, скончавшегося в промежутке от 35 до 39 лет, ростом 160-165,5 см, и мужчины примерно сорока лет, ростом около 180 см.

На одном из черепов исследователи обнаружили круглое отверстие с ровными краями, его диаметр составляет около 1,7 см. Предположительно, человек перенес некую операцию, после которой прожил довольно долгий период.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 104

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