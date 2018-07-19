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В Египте вскрыли гигантский саркофаг из черного гранита


19.7.2018 20:36
В Египте вскрыли гигантский саркофаг из черного гранитаФото: tvzvezda.ru

Три плохо сохранившиеся из-за воздействия воды мумии найдены в гигантском черном саркофаге из Александрии, передает информационный портал "Йоум7". О предварительных выводах ученых рассказал журналистам глава управления по вопросам памятников древности Египта Мустафа аль-Вазири.

Как оказалось, мумии, находившиеся в черном саркофаге, не являются останками представителей какой-либо королевской семьи. Ученым не удалось пока выявить связи с правителями птолемейского или римского периода, ведь на поверхности саркофага нет никаких надписей. Аль-Вазири при этом сообщил, что вода через трещину просачивалась в саркофаг. Поэтому мумии достаточно сильно повреждены. Специалисты готовятся к проведению исследований, чтобы установить, кто же именно был захоронен в этой гигантской гробнице.

Загадочный саркофаг из черного гранита, нетронутый мародерами, был обнаружен под одним из зданий в городе Александрия в первых числах июля, когда там проводили строительные работы. Вес таинственной находки составляет около тридцати тонн. Рядом с ней, на пятиметровой глубине находился ряд других артефактов, в том числе, фрагмент мраморной статуи мужчины.

Ранее в зарубежной прессе широко распространились предположения о том, что саркофаг может принадлежать Александру Македонскому. Египетские СМИ при этом писали о "проклятии фараона" - вероятно, саркофаг до сих пор не был вскрыт и расхищен, так как скрывал внутри некое "зло". Особые споры вызывали размеры объекта - длина саркофага составляет более двух с половиной метра, высота - 185 сантиметра, ширина - 165.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 219

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