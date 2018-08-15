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Прокурор: причиной обрушения моста в Генуе мог стать человеческий фактор
15.8.2018 23:29
Фото: m24.ru
Причиной трагических событий в Генуе может быть человеческий фактор, пишут итальянские СМИ.
Согласно последним официальным данным, жертвами обрушения участка автомобильного моста стали тридцать девять человек.
Как заявил генпрокурор Генуи Франческо Коцци, которого цитирует газета Corriere Della Sera, предположительно, речь идет не о несчастном случае или роковом стечении обстоятельств. По мнению правоохранителей, причиной трагедии мог стать человеческий фактор.
По словам Коцци, как только завершатся мероприятия по поиску пропавших без вести, начнется тщательное расследование. Следователям предстоит изучить "все аспекты, связанные с проектированием, строительством и обслуживанием моста".
Ранее глава итальянского министерства инфраструктуры и транспорта Италии Данило Тонинелли заявил о том, что вина за случившееся лежит на компании Autostrade per l'Italia. Именно она управляет сетью автодорог страны в рамках концессионных соглашений, и после ЧП в Генуе руководству Autostrade per l'Italia следует уйти в отставку.
По последним данным, официально подтверждена гибель тридцати девяти человек. На месте ЧП сейчас продолжаются работы по поиску пропавших без вести. Информация о количестве пострадавших пока поступает довольно разная. Ранее сообщалось о том, что в больницы доставлены четырнадцать человек. Состояние пяти из них врачи оценивали как критическое.
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