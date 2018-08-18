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В Подмосковье покончил с собой сын бывшего депутата Госдумы от ЛДПР Шингаркина
18.8.2018 22:36
Фото: zaks.ru
В Московской области найдены тела молодой пары, передают российские СМИ.
Бывший депутат Государственной думы Максим Шингаркин подтвердил сведения о том, что одним из погибших является его сын Роман.
Как передает РИА Новости, ЧП случилось в подмосковном Железнодорожном сегодня утром. Возле одного из домов по улице Московской совершила самоубийство молодая пара. По данным телеграм-канала Mash, речь шла о сыне Максима Шингаркина.
По словам бывшего депутата, информация в СМИ является правдой. Отец после случившегося находится в состоянии шока и отметил, что ему сложно говорить о том, что произошло.
В ряде источников также сообщается, что перед тем, как сын экс-депутата от ЛДПР вместе со своей подругой решился на отчаянный шаг, молодые люди оставили запись в социальных сетях. В последнем послании Шингаркин-младший попросил никого не винить в случившемся.
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