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В Москве провели «Марш матерей»
10:18
Фото: adi19.ru
В Москве около двухсот человек приняли участие в несогласованном с властями "Марше матерей", передает ТАСС.
Организаторы выступали в защиту фигуранток громкого уголовного дела, связанного с экстремистской организации "Новое величие" - взятых в марте под стражу Павликовой и Дубовик.
По данным представителей столичного полицейского главка, участниками публичного мероприятия, проводившегося в центре города, стали примерно двести человек. Сотрудники правоохранительных органов совместно с Росгвардией осуществляли охрану общественного порядка и безопасности граждан.
Ранее руководитель Совета при президенте РФ по правам человека и развитию гражданского общества Михаил Федотов говорил о том, что организаторам марша следовало бы согласовать проведение этого мероприятия со столичной организацией.
Напомним, накануне утром актрису Яну Троянову, которая входит в число организаторов "Марша матерей", предупредили об уголовной ответственности.
В минувшую среду, 15 августа, в Следственном комитете России объявили об окончании основного этапа действий по делу "Нового величия". Двух фигуранток этого громкого дела - 18-летнюю Анну Павликову и 19-летнюю Марию Дубовик - предлагают перевести на домашний арест. Девушки, обвиняемые в организации сообщества, которое признано экстремистским, были взяты под сражу еще в минувшем марте.
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