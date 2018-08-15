ИнтерНовости - новости в стране и мире
Канал France 2 признал ошибку в сюжете про Путина с тигром
Канал France 2 признал ошибку в сюжете про Путина с тигром
СМИ: 40 детей погибли в Йемене в результате удара ВВС аравийской коалиции
СМИ: 40 детей погибли в Йемене в результате удара ВВС аравийской коалиции
Прокурор: причиной обрушения моста в Генуе мог стать человеческий фактор
Прокурор: причиной обрушения моста в Генуе мог стать человеческий фактор
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В США скончалась певица Арета ФранклинВ США скончалась певица Арета Франклин
Суданец, совершивший наезд на людей в Лондоне, мог страдать от депрессииСуданец, совершивший наезд на людей в Лондоне, мог страдать от депрессии
В ЯНАО пропала ушедшая в тундру девочка-подростокВ ЯНАО пропала ушедшая в тундру девочка-подросток
СМИ: В парке Нью-Хейвена найдены около 70 человек с передозировкойСМИ: В парке Нью-Хейвена найдены около 70 человек с передозировкой
В России ужесточат требования к кандидатам в приемные родителиВ России ужесточат требования к кандидатам в приемные родители

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Аринкины шалостиАринкины шалости
Эстафета "Селфи в маске" с NATURALIST на MyCharm.ruЭстафета "Селфи в маске" с NATURALIST на MyCharm.ru
Ксёмино счастье (мундиалю посвящается)Ксёмино счастье (мундиалю посвящается)
Украшения из шнуров и бусин своими рукамиУкрашения из шнуров и бусин своими руками
Своя клубника, красивые розы и северные олени в Москве – нескучный Инстаграм руководителя «МедиаФорт»Своя клубника, красивые розы и северные олени в Москве – нескучный Инстаграм руководителя «МедиаФорт»

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Москве провели «Марш матерей»


10:18
В Москве провели «Марш матерей»Фото: adi19.ru

В Москве около двухсот человек приняли участие в несогласованном с властями "Марше матерей", передает ТАСС.

Организаторы выступали в защиту фигуранток громкого уголовного дела, связанного с экстремистской организации "Новое величие" - взятых в марте под стражу Павликовой и Дубовик.

По данным представителей столичного полицейского главка, участниками публичного мероприятия, проводившегося в центре города, стали примерно двести человек. Сотрудники правоохранительных органов совместно с Росгвардией осуществляли охрану общественного порядка и безопасности граждан.

Ранее руководитель Совета при президенте РФ по правам человека и развитию гражданского общества Михаил Федотов говорил о том, что организаторам марша следовало бы согласовать проведение этого мероприятия со столичной организацией.

Напомним, накануне утром актрису Яну Троянову, которая входит в число организаторов "Марша матерей", предупредили об уголовной ответственности.

В минувшую среду, 15 августа, в Следственном комитете России объявили об окончании основного этапа действий по делу "Нового величия". Двух фигуранток этого громкого дела - 18-летнюю Анну Павликову и 19-летнюю Марию Дубовик - предлагают перевести на домашний арест. Девушки, обвиняемые в организации сообщества, которое признано экстремистским, были взяты под сражу еще в минувшем марте.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 112

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Август 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1
 2
 3
 4
 5
6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
27
 28
 29
 30
 31
    

Популярное

Задержаны установившие мангал на Медном всаднике вандалыЗадержаны установившие мангал на Медном всаднике вандалы
Прокурор: причиной обрушения моста в Генуе мог стать человеческий факторПрокурор: причиной обрушения моста в Генуе мог стать человеческий фактор
Захарова позвала Шнурова на фестиваль трубачей в сербской ГучеЗахарова позвала Шнурова на фестиваль трубачей в сербской Гуче
В Кабуле смертник совершил атаку на учебное заведение: погибли более 40 студентовВ Кабуле смертник совершил атаку на учебное заведение: погибли более 40 студентов
В Приморском крае ищут восьмилетнего ребенкаВ Приморском крае ищут восьмилетнего ребенка

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 766


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru