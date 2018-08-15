Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Организатора «Марша матерей» Яну Троянову предупредили об уголовной ответственности за несогласованную акцию

15.8.2018 12:39

Фото: razvlekatelno.su



Известную российскую киноактрису Яну Троянову предостерегли от проведения запланированного на сегодняшний вечер "Марша матерей", передают СМИ.



О визите представителей правоохранительных органов к артистке рассказал оппозиционер Алексей Навальный.



Подтвердил сведения о случившемся и муж актрисы — режиссер Василий Сигарев. По его словам, к супруге сегодня утром приходили сотрудники угрозыска. Не застав Яну Троянову дома, они вручили ему предостережение о "недопустимости нарушения закона". Официальная бумага, фото которой кинематографист выложил на своей странице в Facebook, составлена от лица прокуратуры Центрального административного округа Москвы.



Начало мероприятия, не согласованного со столичными властями, запланировано на 19 часов. В качестве организаторов "Марша матерей" выступают Татьяна Лазарева, Яна Троянова и ряд других деятельниц, которые хотят выразить поддержку фигуранткам дела о "Новом величии". Предполагалось, что участники акции пронесут игрушки собственных детей от Новопушкинского сквера до здания Верховного суда, которое находится на Поварской улице.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 221

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 15.8.2018 00:21 Эксперты назвали самые комфортные города мира

Эксперты назвали самые комфортные города мира 15.8.2018 00:08 В Москве скончался писатель Эдуард Успенский

В Москве скончался писатель Эдуард Успенский 14.8.2018 13:24 Президент «Натали Турс» опроверг информацию о приостановке деятельности компании‍

Президент «Натали Турс» опроверг информацию о приостановке деятельности компании‍ 14.8.2018 01:38 Младшую из сестер, обвиняемых в жестоком убийстве отца, посетила детский омбудсмен

Младшую из сестер, обвиняемых в жестоком убийстве отца, посетила детский омбудсмен 13.8.2018 21:38 Скончался знаток «Что? Где? Когда?» Михаил Басс