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Организатора «Марша матерей» Яну Троянову предупредили об уголовной ответственности за несогласованную акцию
15.8.2018 12:39
Фото: razvlekatelno.su
Известную российскую киноактрису Яну Троянову предостерегли от проведения запланированного на сегодняшний вечер "Марша матерей", передают СМИ.
О визите представителей правоохранительных органов к артистке рассказал оппозиционер Алексей Навальный.
Подтвердил сведения о случившемся и муж актрисы — режиссер Василий Сигарев. По его словам, к супруге сегодня утром приходили сотрудники угрозыска. Не застав Яну Троянову дома, они вручили ему предостережение о "недопустимости нарушения закона". Официальная бумага, фото которой кинематографист выложил на своей странице в Facebook, составлена от лица прокуратуры Центрального административного округа Москвы.
Начало мероприятия, не согласованного со столичными властями, запланировано на 19 часов. В качестве организаторов "Марша матерей" выступают Татьяна Лазарева, Яна Троянова и ряд других деятельниц, которые хотят выразить поддержку фигуранткам дела о "Новом величии". Предполагалось, что участники акции пронесут игрушки собственных детей от Новопушкинского сквера до здания Верховного суда, которое находится на Поварской улице.
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