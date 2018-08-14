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В Генуе до 35 человек возросло количество погибших при обрушении виадука
00:03
Фото: m24.ru
До тридцати пяти человек возросло число погибших при обрушении автомобильного моста в окрестностях итальянского города Генуя на севере страны, передает ТАСС.
По данным местных властей, в больницы с места ЧП были доставлены четырнадцать пострадавших.
Как информирует газета La Repubblica, цитируя представителей службы гражданской защиты Италии, на месте происшествия сейчас активно продолжаются поисково-спасательные мероприятия. По словам главы департамента гражданской защиты при Совмине Анджело Боррелли, есть опасения, что количество погибших и пострадавших увеличится.
Со ссылкой на врачей отмечается, что пятеро из четырнадцати раненых находятся в критическом состоянии.
Обстоятельства инцидента выясняются. Ранее была официально подтверждена гибель одиннадцати человек. Причины, по которым произошло обрушение участка моста длиной около двухсот метров, когда там было много автомашин, устанавливаются. По данным ряда СМИ, незадолго до ЧП в виадук ударила молния.
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