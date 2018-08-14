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В Австралии зарубили самурайским мечом 30-летнего рэпера Scepaz
В Австралии зарубили самурайским мечом 30-летнего рэпера Scepaz
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В Австралии зарубили самурайским мечом 30-летнего рэпера ScepazВ Австралии зарубили самурайским мечом 30-летнего рэпера Scepaz

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В Австралии зарубили самурайским мечом 30-летнего рэпера Scepaz


14.8.2018 17:32
В Австралии зарубили самурайским мечом 30-летнего рэпера ScepazФото: bragazeta.ru

В Сиднее неизвестными убит рэпер Джетт МакКи, выступавший под псевдонимом Scepaz.

Как передает Daily Mail, преступление было совершено в минувшую пятницу, 10 августа, на территории района Форест Лодж.

Со слов очевидцев, на Джетта МакКи напали в собственном доме. Тридцатилетний мужчина, истекая кровью, выбежал на улицу, чтобы позвать на помощь. Однако ранения оказались слишком серьезными - артист скончался еще до прибытия медиков. По данным австралийских СМИ, причиной смерти рэпера стала травма головы.

Незадолго до ЧП соседи слышали громкие крики, которые доносились из дома музыканта. Местные жители рассказали полицейским, что в тот роковой день в гостях у МакКи была некая пара. Предположительно, у хозяина произошел конфликт с этими мужчиной и женщиной, после чего они напали на рэпера с самурайским мечом.

Как уже сообщалось, в минувшем июне в одном из автосалонов Майами был смертельно ранен рэпер Джасей Дуэйн Онфрой, который стал популярен как ХХХTentacion. Полиции уже удалось задержать подозреваемых. Позже  в канадском Торонто убили 21-летнего рэп-исполнителя Smoke Dawg.

Автор: Злата Богатова

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