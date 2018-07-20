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Во Флориде предъявлены обвинения подозреваемым в убийстве рэпера XXXTentacion
20.7.2018 16:27
Фото: highsnobiety.com
В Соединенных Штатах предъявлены обвинения четверым подозреваемым в убийстве американского рэп-исполнителя XXXTentacion, передает ТАСС.
Всем фигурантам - от 20 до 22 лет.
Подозреваемым инкриминируется убийство, совершенное с применением огнестрельного оружия, а также вооруженное ограбление. Двое из фигурантов этого резонансного дела - 22-летний Майкл Боатрайт и 22-летний Дедрик Уильямс - ранее были задержаны полицией.
Правоохранителям удалось установить личности и двух других молодых людей. В настоящее время продолжается работа по установлению местонахождения 20-летнего Трэйвона Ньюсама и 22-летнего Роберта Эллена. Поэтому обвинения в их адрес на данный момент пока носят лишь заочный характер.
В минувшем июне Джасей Дуэйн Онфрой, выступавший под псевдонимом ХХХTentacion, был смертельно ранен в одном из автосалонов Майами. В артиста, выбиравшего мотоцикл, стреляли двое темнокожих мужчин. Лица нападавших были закрываты капюшонами. Забрав у рэпера сумку, преступники скрылись с места ЧП. Двадцатилетний рэпер был госпитализирован, однако врачи оказались бессильны.
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