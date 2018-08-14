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В Японии из-за жары за неделю скончались 9 человек


14.8.2018 12:15
В Японии из-за жары за неделю скончались 9 человекФото: meteo.ua

В Японии за последнюю неделю жертвами аномально высокой температуры стали как минимум шесть человек.

Как передает ТАСС, свыше семи тысяч человек были экстренно доставлены в медучреждения.

По информации Главного пожарного управления страны, сочетающего в себе функции МЧС и скорой помощи, за последнюю неделю из-за жары были экстренно госпитализированы 7 079 человек. По меньшей мере шесть человек погибли вследствие теплового удара.

За период с 1 мая жертвами сохраняющейся жаркой погоды в Японии стали более 140 человек. В условиях стационара помощь оказывалась более 78 тысячам пострадавших.

Как сообщают метеорологи, благодаря прошедшему не так давно тайфуну "Шаньшань" погода начала понемногу приходить в норму. Вместе с тем, в большинстве регионов Японии стрелки термометров замерли в районе 30 градусов Цельсия. К местному населению обращаются с призывами не оставаться долгое время на солнцепеке, обязательно носить головные уборы и пить как можно больше жидкости.

Напомним, на прошлой неделе испанские власти подтвердили информацию о девяти жертвах аномальной жары, сохраняющейся на юго-востоке королевства.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 110

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