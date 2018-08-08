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В Испании жертвами аномальной жары стали 9 человек


8.8.2018 16:33
В Испании жертвами аномальной жары стали 9 человекФото: proxy2014.net

В Испании растет число жертв аномальной жары, пишут европейские СМИ.

Как стало известно, не менее девяти человек скончались в результате сохраняющейся на юго-востоке страны высокой температуры.

По данным информационного агентство ЭФЭ, которое цитирует источники в руководстве страны, три человека скончались из-за жары на территории сообщества Эстремадура. В этом регионе, расположенном на юго-востоке Испании, умерли двое мужчин преклонного возраста и 75-летняя жительница муниципалитета Сарса-ла-Майор.

Ранее сообщалось о том, что более десяти пострадавшим потребовалась экстренная госпитализация. В частности, в больницу попали 22-летняя девушка из города Бадахос и пожилой житель селения Мерида.

Согласно прогнозам синоптиком, аномально высокая температура сохраняется и в Португалии. Начиная с прошлой недели жара сохраняется на уровне около 50 градусов по Цельсию. По мнению специалистов, причиной этого являются пришедшие в Европу из Африки потоки горячего воздуха.

Автор: Злата Богатова

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