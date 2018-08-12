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В Таджикистане спасены альпинисты из вертолета, совершившего жесткую посадку
13:11
Фото: shamora.info
Все альпинисты, находившиеся в вертолете Ми-8, который накануне совершил жесткую посадку в Таджикистане, остались живы, передает ТАСС.
После аварии их доставили в специально обустроенный временный лагерь, рассказал пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз.
Как заявил официальный представитель белорусского внешнеполитического ведомства, дипломаты поддерживают связь с властями Таджикистана, получая сведения о согражданах. Анатолий Глаз отметил, что всех альпинистов спасли и доставили во временный лагерь.
Ранее в Комитете по ЧС Таджикистана сообщили о восстановлении связи с альпинистами, которые находились на борту вертолета Ми-8. По словам пресс-секретаря КЧС Умеды Юсуфи, к пострадавшим направлены три вертолета. Они поднялись в воздух с аэродрома, расположенного на территории района Ляхш. Юсуфи при этом пояснила, что ранее связаться с экипажем вертолета не удавалось вследствие неблагоприятных метеорологической обстановки.
По данным таджикской прессы, ЧП случилось в минувшее воскресенье, 12 августа, около 16:30 по местному времени (14:30 по Москве). Вертолет Ми-8, который должен был доставить в базовый лагерь альпинистов, покорявших пик Исмоили Сомони, совершил жесткую посадку. Отмечалось, что вертолет транспортировал тринадцать граждан РФ, белоруса и испанца. Трое членов экипажа вертолета являются местными жителями.
Ранее французские спасатели нашли на Монблане тела итальянских альпинистов. Первым удалось обнаружить 31-летнего Луку Ломбардини, собиравшегося в компании брата и своей девушки отметить в горах день рождения. Тело молодого человека нашли на дне 250-метрового ущелья.
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