Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter При восхождении на Монблан погибли трое итальянских альпинистов

11.8.2018 20:25

Фото: snowcomparison.com



На Монблане найдены тела итальянских альпинистов, пропавших несколько дней назад в горах.



О проведении поисковой операции в Альпах рассказал представитель горноспасательной службы итальянской области Валле-д'Аоста.



Как стало известно, тела погибших были найдены французскими спасателями в минувшую пятницу, 10 августа. Альпинистов искали сотрудники экстренных служб города Шамани.



Группа из трех человек, являвшихся довольно опытными альпинистами, направилась покорять Монблан еще во вторник. Связь с ними практически сразу оказалась потерянной. В поисковой операции были задействованы шесть итальянских спасателей, привлекались вертолет и дрон, сообщает РИА Новости.



Первым удалось обнаружить Луку Ломбардини. Молодой человек отправился в горы в компании брата и своей девушки, собираясь отметить таким образом собственный день рождения. Тело 31-летнего итальянца нашли на дне 250-метрового ущелья.



Как полагают спасатели, группа могла отклониться от ранее намеченного маршрута.



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 12.8.2018 23:14 Задержаны установившие мангал на Медном всаднике вандалы

Задержаны установившие мангал на Медном всаднике вандалы 12.8.2018 14:33 Пойман албанец, расстрелявший восемь родственников

Пойман албанец, расстрелявший восемь родственников 11.8.2018 17:12 Вынесен приговор американскому клоуну-убийце

Вынесен приговор американскому клоуну-убийце 11.8.2018 16:46 В Грузии погиб 25-летний турист из России

В Грузии погиб 25-летний турист из России 11.8.2018 13:36 Угнанный из аэропорта Сиэтла‍ самолет разбился в окрестностях города