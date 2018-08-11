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При восхождении на Монблан погибли трое итальянских альпинистов
11.8.2018 20:25
Фото: snowcomparison.com
На Монблане найдены тела итальянских альпинистов, пропавших несколько дней назад в горах.
О проведении поисковой операции в Альпах рассказал представитель горноспасательной службы итальянской области Валле-д'Аоста.
Как стало известно, тела погибших были найдены французскими спасателями в минувшую пятницу, 10 августа. Альпинистов искали сотрудники экстренных служб города Шамани.
Группа из трех человек, являвшихся довольно опытными альпинистами, направилась покорять Монблан еще во вторник. Связь с ними практически сразу оказалась потерянной. В поисковой операции были задействованы шесть итальянских спасателей, привлекались вертолет и дрон, сообщает РИА Новости.
Первым удалось обнаружить Луку Ломбардини. Молодой человек отправился в горы в компании брата и своей девушки, собираясь отметить таким образом собственный день рождения. Тело 31-летнего итальянца нашли на дне 250-метрового ущелья.
Как полагают спасатели, группа могла отклониться от ранее намеченного маршрута.
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