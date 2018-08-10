|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В центре Архангельска убили медведя, напавшего на мужчину
10.8.2018 22:21
Фото: vostok.rs
В центре Архангельска застрелен медведь, напавший на мужчину, передают региональные СМИ со ссылкой на источники в местной полиции. Пострадавшего молодого человека доставили в больницу с ранением головы.
ЧП случилось минувшей ночью возле дома 80 по Набережной Северной Двины, в самом центре Архангельска. Прогуливавшийся там мужчина 1996 года рождения, заметив медведя, попытался запечатлеть хищника на камеру своего мобильного телефона. Инцидент произошел примерно в 3.45 по московскому времени.
Животное атаковало человека, который подошел к нему слишком близко. Мужчине удалось спастись лишь благодаря подоспевшему полицейскому. Сотрудник правоохранительных органов сначала стрелял в воздух, но отогнать медведя не получилось. Тогда представитель ГИБДД был вынужден застрелить хищника.
Потерпевшего, который получил ранения волосистой части головы и рук, экстренно доставили в травмпункт. Мужчине уже оказали необходимую помощь, угрозы жизни и здоровью нет, отмечается со ссылкой на медиков.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|