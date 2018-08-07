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Суд арестовал имущество Петросяна и Степаненко
7.8.2018 22:57
Фото: volyninfo.com
Суд наложил арест на все имущество, совместно нажитое Петросяном и Степаненко, передает ТАСС.
Как пояснил адвокат юмориста Сергей Жорин, соответствующее решение вынесли, "чтобы никто из супругов не смог ничего продать", пока идет бракоразводный процесс.
Совместно нажитое имущество юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко арестовано по решению столичного Хамовнического суда. О ходе этого громкого бракоразводного процесса рассказал журналистам Сергей Жорин. Адвокат, представляющий интересы известного артиста, не стал называть, о каких объектах недвижимости и других ценностях идет речь.
Слушания по этому делу, проходящие при закрытых дверях, будут возобновлены 13 августа.
Напомним, Елена Степаненко обратилась в суд, потребовав от Евгения Петросяна порядка 80% совместно нажитого имущества. Полная его стоимость составляет по меньшей мере полтора миллиарда рублей. Сергей Жорин ранее отмечал, что размер может оказаться выше.
Позже Петросян выразил намерение подать встречный иск. Как пояснял его адвокат, заявление предусматривает равный раздел совместного имущества. Жорин при этом отмечал, что артист предлагал Степаненко такой вариант, однако она пожелала большую часть, вероятно, рассчитывая на содействие неких "влиятельных покровителей".
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