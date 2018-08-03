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Петросян и Степаненко делят совместно нажитые 1,5 миллиарда рублей


01:16
Петросян и Степаненко делят совместно нажитые 1,5 миллиарда рублейФото: maybeday.com

Елена Степаненко собирается взыскать со своего супруга свыше 80 процентов совместно нажитого имущества, передает ТАСС.

Сам же Евгений Петросян обратился к прессе с просьбой дать ему возможность разобраться в происходящем.

Народный артист РСФСР, юморист Евгений Петросян и его жена, заслуженная артистка России Елена Степаненко начали делить совместно нажитое имуществе. По данным ряда источников, речь может идти о нескольких объектах недвижимости, антиквариате и других ценных вещах. Общая стоимость их составляет около полутора миллиарда рублей. В частности, Степаненко хотела бы получить восемь из десяти квартир в Москве.

Напомним, иск, поданный Степаненко, был официально зарегистрирован еще 4 июля. Петросян ранее говорил о том, что случилось некое недоразумение, отказавшись комментировать сообщения о возможном разводе. Позже юморист заявил, что ему необходимо "разобраться в ситуации",

Уже известно, что во время судебного разбирательства интересы Евгения Петросяна предстоит отстаивать адвокату Сергею Жорину, который сотрудничал с фигуристкой Мариной Анисиной, когда она разводилась с Никитой Джигурдой. В качестве юриста Елены Степаненко будет выступать адвокат Елена Забралова, в прошлом редставлявшая президента Владимира Путина, патриарха Кирилла и главу "Роснефти" Игоря Сечина.

Автор: Злата Богатова

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