Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Петросян подает встречный иск к супруге

4.8.2018 22:06

Фото: wp.com



Юморист Евгений Петросян подает встречный иск, передают российские СМИ. По словам артиста, он надеется на "взаимное уважение, корректность, взаимопомощь и творческое сотрудничество", которое сохранится в будущем между ним и Еленой Григорьевной, несмотря на развод и судебные разбирательства.



В рамках этого громкого бракоразводного процесса известный российский юморист Евгений Петросян решил подать встречный иск к своей супруге Елене Степаненко. Об этом информирует агентство "Интерфакс" со ссылкой на адвоката Сергея Жорина.



Адвокат, который представляет интересы знаменитого артиста, отметил, что в иске Петросяна речь идет именно о расторжении брака. При этом встречное заявление предусматривает равный раздел имущества между супругами. Жорин пояснил, что артист ранее уже предлагал Степаненко этот вариант. Но по каким-то соображениям она пожелала большую часть. Как предположил адвокат, она, вероятно, рассчитывает на помощь неких "влиятельных покровителей".



Жорин не стал называть точную стоимость имущества, о котором идет речь. Возможно, речь идет о сумме, превышающей полтора миллиарда рублей, отметил он.



Как отметил сам Петросян, действительно, окончен "определенный этап совместной жизни". Вместе с тем, он выразил надежду на то, что их отношения с супругой останутся корректными и взаимоуважительными.



Напомним, ранее юморист заявил, что ему необходимо "разобраться в ситуации". Известно также, что в качестве юриста Елены Степаненко будет выступать адвокат Елена Забралова, в прошлом представлявшая президента Владимира Путина, патриарха Кирилла и главу "Роснефти" Игоря Сечина.



Автор: Злата Богатова

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