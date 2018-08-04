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Петросян подает встречный иск к супруге
4.8.2018 22:06
Фото: wp.com
Юморист Евгений Петросян подает встречный иск, передают российские СМИ. По словам артиста, он надеется на "взаимное уважение, корректность, взаимопомощь и творческое сотрудничество", которое сохранится в будущем между ним и Еленой Григорьевной, несмотря на развод и судебные разбирательства.
В рамках этого громкого бракоразводного процесса известный российский юморист Евгений Петросян решил подать встречный иск к своей супруге Елене Степаненко. Об этом информирует агентство "Интерфакс" со ссылкой на адвоката Сергея Жорина.
Адвокат, который представляет интересы знаменитого артиста, отметил, что в иске Петросяна речь идет именно о расторжении брака. При этом встречное заявление предусматривает равный раздел имущества между супругами. Жорин пояснил, что артист ранее уже предлагал Степаненко этот вариант. Но по каким-то соображениям она пожелала большую часть. Как предположил адвокат, она, вероятно, рассчитывает на помощь неких "влиятельных покровителей".
Жорин не стал называть точную стоимость имущества, о котором идет речь. Возможно, речь идет о сумме, превышающей полтора миллиарда рублей, отметил он.
Как отметил сам Петросян, действительно, окончен "определенный этап совместной жизни". Вместе с тем, он выразил надежду на то, что их отношения с супругой останутся корректными и взаимоуважительными.
Напомним, ранее юморист заявил, что ему необходимо "разобраться в ситуации". Известно также, что в качестве юриста Елены Степаненко будет выступать адвокат Елена Забралова, в прошлом представлявшая президента Владимира Путина, патриарха Кирилла и главу "Роснефти" Игоря Сечина.
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