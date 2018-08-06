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В США задержаны четверо россиян, подозреваемых в отмывании денег
6.8.2018 20:10
Фото: haberler.com
В Соединенных Штатах четырех граждан РФ задержали по подозрению в отмывании денег.
Как стало известно, операция проводилась сотрудники нью-йоркского управления ФБР. Задержанным также грозит обвинение в преступном сговоре.
Сведения о задержании четырех российских граждан, подозреваемых в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества, подтвердили в дипмипссии. В Twitter генконсульства в Нью-Йорке отмечается, что задержания проводились в течение нескольких дней - в период 1-3 августа. В дипмиссии также сообщили, что российские дипломаты уже запросили у ФБР доступ к задержанным.
Со ссылкой на Федеральное бюро тюрем поясняется, что один из задержанных сограждан сейчас уже находится в Нью-Йорке, куда его этапировали из Бостона. Двое россиян остаются в Лос-Анджелесе, где находится четвертый фигурант этого дела, уточняется.
Напомним, ранее стало известно о задержании испанской полицией трех представителей "русской мафии". Один из них, по мнению местных правоохранителей, имеет большое влияние в преступной среде. Как полагают следователи, он может являться "номером три" русской мафии" на глобальном уровне. Подозреваемые намеревались воссоздать организованную преступную группировку, которая была успешно ликвидирована в минувшем июне. Полицейские тогда арестовали более ста участников криминального сообщества, включая семь лидеров.
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