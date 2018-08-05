ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Швейцарии 20 человек погибли при крушении самолета
В Швейцарии 20 человек погибли при крушении самолета
В Тель-Авиве прошел массовый митинг против закона о еврейском характере Израиля
В Тель-Авиве прошел массовый митинг против закона о еврейском характере Израиля
Под Красноярском разбился вертолет: погибли 18 человек
Под Красноярском разбился вертолет: погибли 18 человек
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
СМИ: Актриса Анна Соколова умерла во время репетицииСМИ: Актриса Анна Соколова умерла во время репетиции
Украинские власти готовятся прекратить железнодорожное сообщение с РФУкраинские власти готовятся прекратить железнодорожное сообщение с РФ
В испанской Марбелье задержан один из главарей «русской мафии» за рубежомВ испанской Марбелье задержан один из главарей «русской мафии» за рубежом
Власти Сочи объяснили отсутствие решеток на канаве, в которой погиб ребенокВласти Сочи объяснили отсутствие решеток на канаве, в которой погиб ребенок
В Индонезии после землетрясения объявили об угрозе цунамиВ Индонезии после землетрясения объявили об угрозе цунами

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Аринкины шалостиАринкины шалости
Эстафета "Селфи в маске" с NATURALIST на MyCharm.ruЭстафета "Селфи в маске" с NATURALIST на MyCharm.ru
Ксёмино счастье (мундиалю посвящается)Ксёмино счастье (мундиалю посвящается)
Украшения из шнуров и бусин своими рукамиУкрашения из шнуров и бусин своими руками
Своя клубника, красивые розы и северные олени в Москве – нескучный Инстаграм руководителя «МедиаФорт»Своя клубника, красивые розы и северные олени в Москве – нескучный Инстаграм руководителя «МедиаФорт»

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В испанской Марбелье задержан один из главарей «русской мафии» за рубежом


00:03
В испанской Марбелье задержан один из главарей «русской мафии» за рубежомФото: livejournal.com

Полиция Испании сообщает о задержании одного из лидеров "русской мафии".

Как передают международные СМИ, несколько человек были пойманы во время масштабной операции, которая проводилась в городе Марбелья.

В результате операции против организованной преступности, осуществленной на территории автономного сообщества Андалусия, были задержаны трое мафиози. Один из них, по мнению испанских правоохранителей, имеет большое влияние в преступной среде. Как полагают следователи, он может являться "номером три" русской мафии" на глобальном уровне.

По данным местных правоохранителей, подозреваемые намеревались воссоздать организованную преступную группировку, которая была успешно ликвидирована в минувшем июне. Полицейские тогда арестовали более ста участников криминального сообщества, включая семь лидеров.

На сегодняшний день все трое представителей "русской мафии" взяты под стражу, их подозревают в причастности к целому ряду серьезных преступлений, включая покушение на убийство и подделку.

Информация о личных данных задержанных пока не разглашается в интересах следствия.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Август 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1
 2
 3
 4
 5
6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
27
 28
 29
 30
 31
    

Популярное

СМИ: Актриса Анна Соколова умерла во время репетицииСМИ: Актриса Анна Соколова умерла во время репетиции
В Сочи погиб мальчик, унесенный в море из ручьяВ Сочи погиб мальчик, унесенный в море из ручья
Петросян и Степаненко делят совместно нажитые 1,5 миллиарда рублейПетросян и Степаненко делят совместно нажитые 1,5 миллиарда рублей
Кадыров заявил, что россияне в ЦАР были расстреляны уголовникамиКадыров заявил, что россияне в ЦАР были расстреляны уголовниками
Кадыров намерен добиваться пересмотра приговора убийце экс-полковника БудановаКадыров намерен добиваться пересмотра приговора убийце экс-полковника Буданова

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 759


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru