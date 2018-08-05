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В испанской Марбелье задержан один из главарей «русской мафии» за рубежом
00:03
Фото: livejournal.com
Полиция Испании сообщает о задержании одного из лидеров "русской мафии".
Как передают международные СМИ, несколько человек были пойманы во время масштабной операции, которая проводилась в городе Марбелья.
В результате операции против организованной преступности, осуществленной на территории автономного сообщества Андалусия, были задержаны трое мафиози. Один из них, по мнению испанских правоохранителей, имеет большое влияние в преступной среде. Как полагают следователи, он может являться "номером три" русской мафии" на глобальном уровне.
По данным местных правоохранителей, подозреваемые намеревались воссоздать организованную преступную группировку, которая была успешно ликвидирована в минувшем июне. Полицейские тогда арестовали более ста участников криминального сообщества, включая семь лидеров.
На сегодняшний день все трое представителей "русской мафии" взяты под стражу, их подозревают в причастности к целому ряду серьезных преступлений, включая покушение на убийство и подделку.
Информация о личных данных задержанных пока не разглашается в интересах следствия.
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