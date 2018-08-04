|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Сочи найдено тело четырехлетней девочки, унесенной рекой
16:24
Фото: 1tv.ru
В Сочи найдено тело второго ребенка, унесенного течением реки в минувшую пятницу, 3 августа, передает РИА Новости.
Как рассказали представители Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС, девочку обнаружили в районе пляжа "73-й километр" (Мамайка).
Спасатели, возобновившие поиски сегодня утром, обнаружили тело четырехлетней девочки, которую в пятницу в Сочи унесло течением реки. Ранее был найден мертвым подросток.
Напомним, реку Пластунка пытались перейти двое взрослых - местный житель и приезжая женщина, а также двое ее детей. После того, как людей начало уносить сильным течением, выбраться на берег смогли лишь мужчина и женщина. По факту ЧП в настоящее время уже проводят проверку правоохранительные органы.
По данным СМИ, люди пытались перейти реку вброд, хотя рядом находится мост. Учитывая сильные дожди, продолжавшиеся в регионе последние несколько дней, уровень воды в реке и сила ее течения существенно возросли.
Ранее сообщалось о трагическом происшествии в Лазоревском, где на затопленной улице мальчик попал в смертельную западню. Спасатели позже нашли его тело в море. В российских СМИ позже распространились сообщения о том, что бабушка, на глазах которой внук провалился в ливневую канаву, скончалась в больнице. Официальные источники эти сведения опровергли. Отмечалось, что местная администрация выразила оказать помощь в доставке тела погибшего ребенка на родину, в Татарстан.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|