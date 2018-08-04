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В Сочи найдено тело четырехлетней девочки, унесенной рекой


16:24
В Сочи найдено тело четырехлетней девочки, унесенной рекойФото: 1tv.ru

В Сочи найдено тело второго ребенка, унесенного течением реки в минувшую пятницу, 3 августа, передает РИА Новости.

Как рассказали представители Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС, девочку обнаружили в районе пляжа "73-й километр" (Мамайка).

Спасатели, возобновившие поиски сегодня утром, обнаружили тело четырехлетней девочки, которую в пятницу в Сочи унесло течением реки. Ранее был найден мертвым подросток.

Напомним, реку Пластунка пытались перейти двое взрослых - местный житель и приезжая женщина, а также двое ее детей. После того, как людей начало уносить сильным течением, выбраться на берег смогли лишь мужчина и женщина. По факту ЧП в настоящее время уже проводят проверку правоохранительные органы.

По данным СМИ, люди пытались перейти реку вброд, хотя рядом находится мост. Учитывая сильные дожди, продолжавшиеся в регионе последние несколько дней, уровень воды в реке и сила ее течения существенно возросли.

Ранее сообщалось о трагическом происшествии в Лазоревском, где на затопленной улице мальчик попал в смертельную западню. Спасатели позже нашли его тело в море. В российских СМИ позже распространились сообщения о том, что бабушка, на глазах которой внук провалился в ливневую канаву, скончалась в больнице. Официальные источники эти сведения опровергли. Отмечалось, что местная администрация выразила оказать помощь в доставке тела погибшего ребенка на родину, в Татарстан.

Автор: Злата Богатова

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