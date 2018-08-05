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В Индонезии после землетрясения объявили об угрозе цунами
5.8.2018 23:10
Фото: tsn.ua
В Индонезии после землетрясения возникла угроза цунами, сообщает Reuters. Местные власти уже обратились к жителям с соответствующим предупреждением.
Подземные толчки магнитудой 5,5 были зафиксированы близ острова Сиберут.
Как сообщается со ссылкой на данные Геологической службы страны, землетрясение произошло около 9 часов утра по местному времени (12 по Москве), эпицентр располагался на расстоянии порядка 93 км к югу от острова Сиберут. Сейсмологи установили, что очаг находился на 10-километровой глубине.
Сведения о разрушениях и пострадавших уточняются.
По данным ряда источников, подземные толчки магнитудой семь баллов зафиксированы на островах Бали и Ломбок, популярных у туристов со всего мира.
Напомним, в конце минувшего июля в Индонезии сотни туристов после землетрясения оказались заблокированы на горе. Среди тех, кого пришлось эвакуировать спасателям, были более трехсот тайцев, а также британские подданные, американцы, канадцы, французы и представители целого ряда других стран.
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