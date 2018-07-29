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В Индонезии сотни туристов после землетрясения не могут спуститься с горы
10:56
Фото: rusnovosti.ru
В Индонезии сотни туристов после землетрясения оказались заблокированы на горе, передает ТАСС.
Местные спасатели сейчас прикладывают максимум усилий, чтобы организовать эвакуацию.
Как пишет газета Khaosod, на склоне горы находятся по меньшей мере восемьсот человек. Предполагается, что уже в ближайшее время спасатели начнут мероприятия по эвакуации.
Российские дипломаты выясняют, могут ли на склоне у вулкана Ринджани быть граждане РФ. Пока лишь известно, что среди блокированных на горе туристов - более трехсот тайцев, а также британские подданные, американцы, канадцы, французы и представители целого ряда других стран.
В администрации региона подчеркивается, что все туристы находятся в безопасных условиях, в самое ближайшее время им доставят питьевую воду и запас продовольствия.
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