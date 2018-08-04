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В Сочи найдено тело одного из двух детей, унесенных рекой в море


4.8.2018 16:02
В Сочи найдено тело одного из двух детей, унесенных рекой в мореФото: 29y.ru

В Сочи найден погибшим подросток, которого накануне унесло бурным течением реки, передает РИА Новости.

Как рассказали представители регионального управления МЧС, тело погибшего ребенка обнаружили с вертолета.

В районе водозабора, где было найдено тело подростка, сейчас уже работают сотрудники следственных органов. В ходе начатой проверки будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

Сотни людей продолжают искать четырехлетнюю девочку, которая также была унесена бурным течением. В мероприятиях задействованы спасатели Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС (ЮРПСО), представители "Кубань-СПАС" и Службы спасения Сочи, ГИМС, полицейские, казаки, росгвардейцы и работники морского порта Сочи, а также множество добровольцев.

По данным агентства "Интерфакс", ЧП случилось накануне, 3 августа, в Хостинском районе Сочи. Местный житель вел приезжих родственников через реку вброд. Несмотря на то, что рядом находился мост, а погода была очень плохой, мать с двумя детьми, четырех и шестнадцати лет, рискнула войти в реку.

Учитывая продолжающиеся дожди, уровень воды в реке возрос, как и скорость течения. В результате всех, кто оказался в воде, начало быстро уносить вниз. Первой выбралась на берег женщина, которая сразу же обратилась за помощью. Спасатели обнаружили мужчину, который получил травму головы. От предложенной медиками госпитализации он отказался.

Как уже сообщалось, накануне в море было найдено тело мальчика, упавшего в ливневую канаву в окрестностях Сочи. Несмотря на попытки бабушки спасти ребенка, внука унесло сильным течением. По словам очевидцев, мальчик провалился и исчез за считанные секунды.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 104

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