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Кадыров намерен добиваться пересмотра приговора убийце экс-полковника Буданова
14:48
Фото: smi2.net
Рамзан Кадыров посетил состоявшиеся накануне поминки по скончавшемуся Юсупу Темирханову, который скончался несколько дней назад в Омске.
Глава Чечни произнес речь на похоронах, рассказав о том, что имеются "веские доказательства" невиновности покойного.
Заявив о непричастности Юсупа Темирханова к гибели российского военнослужащего, Рамзан Кадыров выразил намерение добиваться пересмотра "несправедливого приговора". При этом глава региона подчеркнул, что Темирханов в Омске скончался своей смертью, его никто не убивал и не отравил.
Напомним, ранее российские СМИ со ссылкой на адвоката Розу Магомедову сообщили о кончине Юсупа Темирханова, который отбывал наказание в ИК No 6 в Омске. Несмотря на имевшиеся у него проблемы со здоровьем, он не получал адекватного лечения, отмечала Магомедова. Просьбы его защитников об освобождении по состоянию здоровья так и не были восприняты.
Юрия Буданова летом 2003 года осудили за похищение и убийство чеченской жительницы Эльзы Кунгаевой, лишив звания и ордена Мужества. В начале 2009 года, когда суд наконец удовлетворил очередное ходатайство, его выпустили по УДО.
В июне 2011 года в Юрия Буданова стреляли, когда он вышел из расположенной на Комсомольском проспекте Москвы конторы нотариуса. От полученных ранений он погиб на месте. Весной 2013 года Мосгорсуд признал виновным в этом преступлении Юсупа Темерханова. Он был осужден на пятнадцать лет.
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