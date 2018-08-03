Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Омске умер убийца Юрия Буданова

3.8.2018 23:19

Фото: gvol.ru



Умер Юсуп Темирханов, который ранее был осужден за убийство бывшего полковника Юрия Буданова, передает агентство "Интерфакс".



Со ссылкой на адвоката Розу Магомедову сообщается, что причиной смерти заключенного стала остановка сердца.



Несмотря на проблемы со здоровьем, которые имелись у Юсупа Темирханова, соответствующего лечения он не получал. В результате он скончался в больнице. Как отметила адвокат, заключенный не раз жаловался на самочувствие защитникам. Однако просьбы об освобождении по состоянию здоровья так и не были восприняты.



По словам Магомедовой, Темирханов находился в ИК No 6 в Омске.



Напомним, летом 2003 года состоялся суд над полковником Юрием Будановым. Согласно вынесенному приговору, он был признан виновным в похищении и убийстве жительницы Чечни Эльзы Кунгаевой. Буданова тогда осудили на десятилетний срок, а также лишили воинского звания и ордена Мужества. Ходатайство об УДО в конце 2008 года было удовлетворено судом Димитровграда, но потерпевшие пытались обжаловать это решение суда. Лишь в начале 2009 года Буданова выпустили на свободу.



В июне 2011 года в Юрия Буданого стреляли. Бывший полковник скончался от полученного ранения на месте, рядом с нотариальной конторой, расположенной на Комсомольском проспекте. Весной 2013 года в Мосгорсуде был вынесен приговор Юсупу Темерханову, которого за убийство осудили на пятнадцать лет с отбыванием в колонии строгого режима.



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 01:16 Петросян и Степаненко делят совместно нажитые 1,5 миллиарда рублей

Петросян и Степаненко делят совместно нажитые 1,5 миллиарда рублей 3.8.2018 15:04 СМИ: Zombie Boy найден мертвым в Монреале

СМИ: Zombie Boy найден мертвым в Монреале 3.8.2018 12:07 Задержанный на Чукотке американец не просил политического убежища

Задержанный на Чукотке американец не просил политического убежища 3.8.2018 10:33 Петросян заявил, что ничего не знает об иске жены о разделе имущества

Петросян заявил, что ничего не знает об иске жены о разделе имущества 3.8.2018 09:39 Минпросвещения направило в регионы рекомендации для вычисления юных агрессоров