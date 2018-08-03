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В Омске умер убийца Юрия Буданова
3.8.2018 23:19
Фото: gvol.ru
Умер Юсуп Темирханов, который ранее был осужден за убийство бывшего полковника Юрия Буданова, передает агентство "Интерфакс".
Со ссылкой на адвоката Розу Магомедову сообщается, что причиной смерти заключенного стала остановка сердца.
Несмотря на проблемы со здоровьем, которые имелись у Юсупа Темирханова, соответствующего лечения он не получал. В результате он скончался в больнице. Как отметила адвокат, заключенный не раз жаловался на самочувствие защитникам. Однако просьбы об освобождении по состоянию здоровья так и не были восприняты.
По словам Магомедовой, Темирханов находился в ИК No 6 в Омске.
Напомним, летом 2003 года состоялся суд над полковником Юрием Будановым. Согласно вынесенному приговору, он был признан виновным в похищении и убийстве жительницы Чечни Эльзы Кунгаевой. Буданова тогда осудили на десятилетний срок, а также лишили воинского звания и ордена Мужества. Ходатайство об УДО в конце 2008 года было удовлетворено судом Димитровграда, но потерпевшие пытались обжаловать это решение суда. Лишь в начале 2009 года Буданова выпустили на свободу.
В июне 2011 года в Юрия Буданого стреляли. Бывший полковник скончался от полученного ранения на месте, рядом с нотариальной конторой, расположенной на Комсомольском проспекте. Весной 2013 года в Мосгорсуде был вынесен приговор Юсупу Темерханову, которого за убийство осудили на пятнадцать лет с отбыванием в колонии строгого режима.
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