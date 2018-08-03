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В Сочи до десяти человек возросло количество погибших при пожаре в самострое
3.8.2018 17:50
Фото: stavropolye.tv
До десяти человек возросло количество жертв пожара в Сочи, передают российские СМИ со ссылкой на представителей регионального СУ СКР.
Как стало известно, во время разбора завалов в сгоревшем самострое были найдены тела еще двух погибших.
ЧП на территории Адлерского района Сочи случилось утром 27 июля. Очаг возгорания находился в здании, расположенном на улице Просвещения. Стремительно распространяясь, пламя перекинулось на соседнюю постройку. Ранее были официально подтверждены сведения о гибели восьми человек, в числе которых - ребенок. Личность жертв трагедии устанавливаются. Представители МВД рассказали, что будут проводиться генетические экспертизы.
В больнице остаются три человека - двое взрослых и шестнадцатилетний подросток. Состояние 51-летнего владельца шашлычной и 29-летней женщины, в момент пожара находившейся в одноэтажной постройке на соседнем участке, врачи сейчас оценивают как тяжелое.
По факту ЧП уже возбудили уголовное дело. По версии правоохранителей, причиной трагедии стал мангал в кафе-шашлычной. Уточняется, что в момент пожара погибшие находились в здании, которое владелец сдавал отдыхающим, как и расположенную рядом одноэтажную постройку.
Хозяину уже предъявили обвинение по статье об оказании услуг ненадлежащего качества. Фигурант этого дела уже в полном объеме признал вину и выразил готовность сотрудничать со следственными органами, отметили в местных правоохранительных структурах.
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