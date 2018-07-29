Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Сочи до 8 человек возросло число жертв пожара в частном доме

11:15

Фото: vk.me



В Сочи в результате пожара в частном доме погибли восемь человек, передает ТАСС.



Информацию о количестве жертв трагедии подтвердили представители местной администрации. По предварительным данным, трое человек пострадали, в их числе - подросток шестнадцати лет.



Экстренным службам к настоящему времени удалось полностью ликвидировать открытое горение. Площадь возгорания составила 300 кв. метра. Специалисты уже приступили к работе по выяснению причин трагедии.



Ранее в российских СМИ появились сообщения о семи погибших. Тело восьмой жертвы пожара было найдено во время тушения огня. В настоящее время пожарные продолжают проливать здание и приступают к разбору сгоревших конструкций.



В мэрии города-курорта, подтвердив сведения о гибели восьми человек, отметили, что все погибшие и пострадавшие являются наемными рабочими. Предположительно, они приехали из стран СНГ. В больницу после ЧП были экстренно доставлены три человека, включая шестнадцатилетнего подростка.



Представители мэрии также рассказали, что уже установлен очаг возгорания - пламя перекинулось на временную металлическую конструкцию с навеса заведения общепита. Предположительно, причиной возгорания мог быть мангал.



Автор: Злата Богатова

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