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В Сочи до 8 человек возросло число жертв пожара в частном доме
11:15
Фото: vk.me
В Сочи в результате пожара в частном доме погибли восемь человек, передает ТАСС.
Информацию о количестве жертв трагедии подтвердили представители местной администрации. По предварительным данным, трое человек пострадали, в их числе - подросток шестнадцати лет.
Экстренным службам к настоящему времени удалось полностью ликвидировать открытое горение. Площадь возгорания составила 300 кв. метра. Специалисты уже приступили к работе по выяснению причин трагедии.
Ранее в российских СМИ появились сообщения о семи погибших. Тело восьмой жертвы пожара было найдено во время тушения огня. В настоящее время пожарные продолжают проливать здание и приступают к разбору сгоревших конструкций.
В мэрии города-курорта, подтвердив сведения о гибели восьми человек, отметили, что все погибшие и пострадавшие являются наемными рабочими. Предположительно, они приехали из стран СНГ. В больницу после ЧП были экстренно доставлены три человека, включая шестнадцатилетнего подростка.
Представители мэрии также рассказали, что уже установлен очаг возгорания - пламя перекинулось на временную металлическую конструкцию с навеса заведения общепита. Предположительно, причиной возгорания мог быть мангал.
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