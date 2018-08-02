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Женская сеть myJulia.ru
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В Москве арестованы три сестры, обвиняемые в жестоком убийстве отца
2.8.2018 22:32
Фото: vk.me
Сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, арестовали до конца сентября, передают российские СМИ. Соответствующее решение вынес Останкинский суд российской столицы.
Напомним, девушки утверждают, что отец на протяжении долгого времени мучил их, причиняя моральные страдания.
В соответствии с постановлениями суда Крестина и Ангелина Хачатурян заключены под стражу на срок до 28 сентября, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря суда Анну Селиванову. Ранее суд, удовлетворивший ходатайство следственных органов о старших подозреваемых, выдал санкцию на аналогичный срок младшей из сестер. Девушка пока еще не достигла совершеннолетия.
Заседания по этому резонансному делу, как и прежде, состоялись при закрытых дверях. Как пояснили в суде, рассмотрение материалов может подразумевать разглашение сведений, которые способны унижать честь и достоинство сестер.
Предположительно, сестер Хачатурян поместят в "женское" СИЗО-6.
Напомним, ранее правозащитникам удалось навестить сестер. По словам девушек, им приходилось терпеть издевательства и побои. Они даже пропускали школу, так как на их лицах были следы побоев. При этом подозреваемые называли себя "рабынями" отца. В прошлом от такого обращения страдала и их мать. Женщина несколько лет просто сбежала из дома, устав от жестокости мужа и оставив дочерей.
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