Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Правозащитникам удалось навестить сестер, обвиняемых в жестоком убийстве отца

31.7.2018 17:26

Фото: vk.me



Девушки, задержанные по подозрению в убийстве собственного отца на северо-востоке Москвы, рассказали правозащитникам о моральных страданиях, передает РИА Новости.



По словам сестер, им приходилось терпеть издевательства и побои.



Как рассказал ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников, правозащитникам удалось провести проверку изолятора временного содержания Северо-Восточного округа, куда ранее доставили сестер.



Во время разговора с представителями ОНК сестры рассказали, как отец "систематически избивал их". По словам девушек, они даже пропускали школу, так как на их лицах были следы побоев. При этом подозреваемые называли себя "рабынями" отца. По словам Мельникова, девушкам, согласно их откровениям, приходилось терпеть угрозы и издевательства. В прошлом от такого обращения страдала и их мать. Женщина несколько лет просто сбежала из дома, устав от жестокости мужа и оставив дочерей.



Как отметили задержанные, отец требовал, чтобы одна из них постоянно находилась с ним рядом и прислуживала. Девушки также рассказали о целом арсенале, имевшемся у убитого. По словам дочерей, отец постоянно угрожал им испытать оружие на них.



Вместе с тем, ни полицейские, ни сотрудники органов опеки в прошлом не приходили в школу, где обучались сестры. Когда они попытались прийти домой, хозяин просто не открыл дверь. Впоследствии визиты не повторялись, отметил правозащитник.



Напомним, девушек подозревают в жестоком убийстве собственного отца. Эксперты насчитали на теле мужчины более тридцати ударов ножом. Дочери покойного заявили следователям, что на преступление их толкнули страдания, которые им приходилось терпеть из-за отца на протяжении многих лет.



Автор: Злата Богатова

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