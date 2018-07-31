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В МИД подтвердили сведения о гибели россиян в ЦАР


31.7.2018 23:08
В МИД подтвердили сведения о гибели россиян в ЦАРФото: livejournal.com

Названы имена журналистов, убитых в Центральноафриканской Республике - это Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко, передает агентство "Интерфакс".

Информацию о гибели россиян официально подтвердили в МИД РФ.

Согласно предварительным данным, россияне были убиты во время ограбления. Ранее стало известно о пресс-картах "Известий", которые были найдены при погибших. Однако эти сведения были официально опровергнуты пресс-службой МИЦ.

К настоящему времени известно, что россияне прибыли в ЦАР, чтобы снимать документальную картину совместно с "Центром управления расследованиями" Михаила Ходорковского. При этом российские граждане не известили о своем приезде посольство РФ в этой стране.

Погибших россиян обнаружили около обстрелянного автомобиля, передает ТАСС со ссылкой на представителя канцелярии генсека ООН Эри Канеко. Сигнал о ЧП первыми получили миротворцы, которые сразу направились на дорогу к северу от Сибута (префектура Кемо), где нашли тела. Погибших сначала привезли в госпиталь в Сибуте, после чего местные власти доставили их в Банги.

Ранее сообщалось о трагедии в Найроби, где грабители убили 45-летнего гражданина РФ Андрея Васильева. Мужчина находился в стране с частным визитом. Россиянин пытался дать отпор злоумышленникам, которые атаковали его автомобиль. Нападавшим удалось скрыться с места ЧП.

Автор: Злата Богатова

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