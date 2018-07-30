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Дипломаты выясняют наличие гражданства России у убитых в ЦАР
18:58
Фото: presstv.ir
Российские дипломаты проверяют информацию о гибели трех человек в Центральноафриканской Республике.
В международных СМИ распространились сообщения о том, что жертвами ЧП, случившегося минувшей ночью, могли стать граждане РФ.
По данным ряда источников, погибшие могли являться сотрудниками "Известий", однако эти сведения были официально опровергнуты пресс-службой МИЦ. Отмечается, что никаких чрезвычайных происшествий с их журналистами в ЦАР не фиксировалось
Инцидент прокомментировала официальный представитель российского внешнеполитического министерства Мария Захарова. По ее словам, от местных властей действительно поступила информация об обнаружении трех человек.
В настоящее время российское посольство в этом африканском государстве поддерживает тесный контакт с местными правоохранительным структурами в целях выяснения вопросов наличия российского гражданства у погибших.
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