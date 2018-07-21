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Дипломаты рассказали об обстоятельствах гибели россиянина в Найроби
00:26
Фото: miramax.kiev.ua
В российском посольстве в Кении подтвердили сведения о ЧП в Найроби, в результате которого погиб 45-летний гражданин РФ Андрей Васильев.
По данным ТАСС, мужчина находился в стране с частным визитом.
Как рассказал журналистам по телефону заведующий консульским отделом дипмиссии Олег Кипаренко, нападение на россиянина совершили грабители. Инцидент случился около 19 часов по местному времени (совпадает с московским) в самом центре кенийской столицы - на улице Ухуру хайвей.
В момент ЧП 45-летний Андрей Васильев и еще один россиянин находились в машине. Когда автомобиль, которым он управлял, встал в пробке, на них напали злоумышленники. Васильев пытался оказать им сопротивление, но преступники открыли огонь. От полученного ранения россиянин погиб на месте. Пассажир смог покинуть машину, уйдя на безопасное расстояние. Злоумышленники с места ЧП успели скрыться непойманными.
По словам Кипаренко, целью нападавших, предположительно, был не автомобиль, а телефон, деньги и ценные вещи. Дипломат отметил, что 70% преступлений, фиксируемых в стране, происходят в Найроби. При этом светлокожие люди обычно привлекают особое внимание преступников, становясь жертвами разбойных нападений, краж. Кроме того, распространены случаи проникновения в частную собственность. Существенно усложняет криминальную обстановку в стране и террористическая угроза.
Сейчас в посольстве РФ занимаются вопросами, связанными с транспортировкой тела погибшего россиянина на родину. Дипломаты также поддерживают постоянный контакт с местными правоохранителями, которые осуществляют оперативно-разыскные мероприятия.
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