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Москвичкам, подозреваемым в убийстве отца, ужесточили статью


30.7.2018 23:06
Москвичкам, подозреваемым в убийстве отца, ужесточили статьюФото: vk.me

Следствие ужесточило обвинение трем москвичкам, подозреваемым в убийстве собственного отца, передают российские СМИ.

Напомним, ранее сообщалось о задержании трех девушек.

По факту убийства 57-летнего мужчины, который погиб в результате многочисленных колото-резаных ранений, ранее возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (преступление без отягчающих обстоятельств). Однако позже оно было переквалифицировано.

Теперь задержанным сестрам вменяют пункт "ж" ч. 2 той же статьи, где речь идет об "убийстве в составе группы лиц". Максимальное наказание в этом случае составляет вплоть до пожизненного лишения свободы, но отечественные законы такие меры для женщин не предусматривают.

Младшая из сестер, которой пока лишь семнадцать лет, в соответствии с действующим в РФ законодательством может быть осуждена не более чем на десять лет колонии.

Учитывая, что рассмотрение материалов данного уголовного дела может "повлечь за собой разглашение сведений, унижающих честь и достоинство задержанных", суд принимал решение в закрытом режиме, отмечают российские СМИ.

Автор: Злата Богатова

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