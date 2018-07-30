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В Пакистане эвакуирован альпинист из Петербурга, который провел на горе несколько суток
10:46
Фото: risk.ru
В Пакистане завершена операция по спасению петербургского альпиниста, передает агентство "Интерфакс".
Напомним, после гибели товарища Александр Гуков несколько дней был вынужден провести на склоне горы.
Альпинист, несколько дней назад попавший в ловушку на крутом склоне горы Латок-1 в Пакистане, спасен. Об успешном окончании операции по эвакуации петербуржца Александра Гукова рассказала в социальной сети член Федерации альпинизма России Анна Пиунова, которая принимала участие в мероприятиях по спасению.
По словам Пиуновой, в настоящее время Гуков находится в больнице в городе Скарду. Предполагается, что уже совсем скоро альпинист сможет возвратиться в РФ.
Напомним, российские альпинисты были заблокированы в горах Кашмира, у границы Пакистана и Индии. Александр Гуков после гибели иркутянина Сергея Глазунова, который сорвался со скалы, остался без большей части снаряжения, продуктов и газа, но смог закрепиться на небольшой площадке склона.
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