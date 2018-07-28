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В горах Пакистана российский альпинист уже трое суток ждет спасателей


28.7.2018 14:24
В горах Пакистана российский альпинист уже трое суток ждет спасателейФото: risk.ru

Четвертые сутки ждет помощи блокированный на горе в Кашмире альпинист Александр Гуков, передают российские СМИ. Петербуржец оказался в горной ловушке на границе Пакистана и Индии. Вертолет со спасателями не может добраться до Гукова из-за неблагоприятной метеообстановки.

По данным СМИ со ссылкой на члена Федерации альпинизма России Анну Пиунову, петербургский альпинист после гибели товарища оказался зажатым в "снежном коконе". Запас продуктов и газ, необходимый на высоте, был у его напарника - иркутянина Сергея Глазунова, который сорвался со скалы. Тело спортсмена нашли у подножья горы, рядом с базовым лагерем.

Согласно имеющимся сведениям, Гуков чудом замостил палатку, укрепившись на крошечной полке. Из еды у него оставалась лишь половинка "Сникерса". Устройство, благодаря которому альпинист мог поддерживать связь с окружающим миром, уде практически полностью разряжено.

Вертолеты не могут подняться на нужный уровень из-за крайне плохой видимости. Кроме того, Гуков ранее сообщил, что в горах сохраняется высокий риск схода лавин. Как только погода хоть немного улучшится, Гукову попробуют забросить продовольствие, газ и спутниковое средство связи. Однако, как прогнозируют метеорологи, это может случиться лишь завтра.

Автор: Злата Богатова

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