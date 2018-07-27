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В Кашмире погиб один из российских альпинистов, заблокированных на горе
27.7.2018 17:13
Фото: risk.ru
В Пакистане погиб российский альпинист, передает ТАСС. ЧП случилось в Кашмире. В связи с погодными условиями напарник погибшего остается заблокированным на горе. Альпинист находится на высоте более шести тысяч метров.
Как стало известно, россияне А. Гуков и С. Глазунов совершали восхождение на гору Латок I, высота которой составляет более 7,1 тысяч метров. Пик представляет собой часть хребта Каракорум, расположенного на территории Гилгит-Балтистана в Кашмира - регионе, подконтрольном Пакистану. По словам пресс-атташе российского посольства в этой стране Вячеслава Сентюрина, альпинисты уже спускались, когда оказались блокированными на крутом склоне.
Сведения о ЧП поступили дипломатам от альпинистов, которые находились в базовом лагере. В дипмиссии сразу уже начали организовывать поисково-эвакуационную операцию. Позднее появились сообщения о том, что Глазунов получил смертельные травмы, когда сорвался со склона. Гуков смог закрепиться и остается на высоте порядка 6200 метров, практически не имея снаряжения - большая часть потеряна при падении Глазунова.
Вертолеты местной организации Askari Aviation, которую удалось привлечь к операции по спасению россиян при активном участии почетного консула РФ в Пешаваре Арсаллы-хана, совершили несколько вылетов. Пилоты смогли выяснить, где находится Гуков. Однако мероприятия по эвакуации пока провести не представляется возможным из-за плохой погоды, пояснил Сентюрин.
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