Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Кашмире погиб один из российских альпинистов, заблокированных на горе

27.7.2018 17:13

Фото: risk.ru



В Пакистане погиб российский альпинист, передает ТАСС. ЧП случилось в Кашмире. В связи с погодными условиями напарник погибшего остается заблокированным на горе. Альпинист находится на высоте более шести тысяч метров.



Как стало известно, россияне А. Гуков и С. Глазунов совершали восхождение на гору Латок I, высота которой составляет более 7,1 тысяч метров. Пик представляет собой часть хребта Каракорум, расположенного на территории Гилгит-Балтистана в Кашмира - регионе, подконтрольном Пакистану. По словам пресс-атташе российского посольства в этой стране Вячеслава Сентюрина, альпинисты уже спускались, когда оказались блокированными на крутом склоне.



Сведения о ЧП поступили дипломатам от альпинистов, которые находились в базовом лагере. В дипмиссии сразу уже начали организовывать поисково-эвакуационную операцию. Позднее появились сообщения о том, что Глазунов получил смертельные травмы, когда сорвался со склона. Гуков смог закрепиться и остается на высоте порядка 6200 метров, практически не имея снаряжения - большая часть потеряна при падении Глазунова.



Вертолеты местной организации Askari Aviation, которую удалось привлечь к операции по спасению россиян при активном участии почетного консула РФ в Пешаваре Арсаллы-хана, совершили несколько вылетов. Пилоты смогли выяснить, где находится Гуков. Однако мероприятия по эвакуации пока провести не представляется возможным из-за плохой погоды, пояснил Сентюрин.



Автор: Злата Богатова

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