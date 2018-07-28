|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Дагестане найдены тела еще двух детей, утонувших в Каспийском море
14:19
Фото: tvgold-online.ru
В Дагестане завершена операция по поиску детей, которые утонули во время купания в Каспийском море. Спасателям удалось найти тела девочки и мальчика
Трагический инцидент случился на территории Дербентского района, передают региональные СМИ.
Со ссылкой на представителей республиканского главка ГУ МЧС отмечается, что поисковая операция была завершена примерно к 18.30 по местному времени. В операции было задействовано свыше восьмидесяти сотрудников МЧС, привлекалось около тридцати единиц спецтехники, включая семь плавсредств и вертолет Ми-8.
Ранее представители МЧС подтвердили сведения о гибели четырех человек, которые купались в Каспийском море. Жертвами трагедии стали мужчина и трое детей - семи, десяти и четырнадцати лет. Тело мужчины было найдено первым, его извлекли из воды еще утром минувшей среды. Затем отыскали погибшую девочку.
По факту ЧП сейчас уже проводят проверку следственные органы республики.
Несколько дней назад в Астраханской области был задержан мужчина, управлявший перегруженной лодкой. После того, как она перевернулась, погибли трое несовершеннолетних - 2004, 2008 и 2010 годов рождения. В лодке, кроме двоих взрослых, находилось семь детей. После переворачивания удалось спасти лишь четырех из них. По версии следствия, фигурант дела в момент ЧП мог находиться под действием наркотических средств.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|