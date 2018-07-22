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Астраханская полиция задержала мужчину, управлявшего перевернувшейся лодкой с детьми


10:15
Астраханская полиция задержала мужчину, управлявшего перевернувшейся лодкой с детьмиФото: google.com

Полиция Астраханской области задержала мужчину, который управлял перегруженной лодкой с детьми, передает ТАСС. По итогам предварительной проверки следственные органы уже возбудили уголовное дело. После переворачивания лодки погибли трое несовершеннолетних.

Как рассказал глава администрации Володарского района, на территории которого произошла трагедия, Батыршин Миндиев, полицейские задержали лодочника. В ходе начатого расследования выяснилось, что задержанный вез детей купаться. После того, как лодка опрокинулась, мужчина помогал доставать ребят из воды.

Согласно материалам уголовного дела, ЧП случилось накануне вечером. В лодке, кроме двоих взрослых, находилось семь детей. После переворачивания удалось спасти лишь четырех из них. Трое ребят - 2004, 2008 и 2010 годов рождения - погибли в результате опрокидывания.

На месте ЧП сейчас активно продолжается поисковая операция, которую пришлось прервать из-за наступления темного времени суток. На текущий момент удалось найти и извлечь из воды тело лишь одного погибшего ребенка. На берегу находятся сотрудники МЧС, включая психологов, представители следственно-оперативной группы и сотрудники Волгоспаса.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 121

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