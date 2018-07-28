ИнтерНовости - новости в стране и мире
СМИ: Иерей из Николо-Угрешского монастыря признался в убийстве жены
СМИ: Иерей из Николо-Угрешского монастыря признался в убийстве жены
В Белграде совершено покушение на адвоката Милошевича
В Белграде совершено покушение на адвоката Милошевича
Названа дата похорон писателя Владимира Войнича
Названа дата похорон писателя Владимира Войнича
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Сын Рейгана считает, что сторонники Трампа выбрали бы президентом Путина Сын Рейгана считает, что сторонники Трампа выбрали бы президентом Путина
Под Иркутском 8 полицейских попали в больницу после погони за машиной нарушителяПод Иркутском 8 полицейских попали в больницу после погони за машиной нарушителя
В Белграде совершено покушение на адвоката МилошевичаВ Белграде совершено покушение на адвоката Милошевича
Под Карагандой найдено захоронение древних «Ромео и Джульетты» Под Карагандой найдено захоронение древних «Ромео и Джульетты»
ВКС ликвидировали беспилотник, приближавшийся к базе ХмеймимВКС ликвидировали беспилотник, приближавшийся к базе Хмеймим

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Ксёмино счастье (мундиалю посвящается)Ксёмино счастье (мундиалю посвящается)
Украшения из шнуров и бусин своими рукамиУкрашения из шнуров и бусин своими руками
Своя клубника, красивые розы и северные олени в Москве – нескучный Инстаграм руководителя «МедиаФорт»Своя клубника, красивые розы и северные олени в Москве – нескучный Инстаграм руководителя «МедиаФорт»
Флешмоб "ФотоЧарм" с "Фармтек" на MyCharm.ruФлешмоб "ФотоЧарм" с "Фармтек" на MyCharm.ru
Ночь музеев 2018. Часть 4. Нарвские воротаНочь музеев 2018. Часть 4. Нарвские ворота

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

В Белграде совершено покушение на адвоката Милошевича


00:39
В Белграде совершено покушение на адвоката МилошевичаФото: ukr.life

В Белграде убит адвокат Миша Огнянович, защищавший Слободана Милошевича в Гаагском трибунале, передает ТАСС.

Покушение было совершено, когда юрист вместе с 26-летним сыном подходил к их дому. Молодой человек получил ранения.

По данным сербских СМИ, от полученных ранений 57-летний Миша Огнянович скончался на пороге собственного дома в Новом Белграде. ЧП случилось около 19.30 по местному времени (20.30 по Москве). Полицейские оцепили дом, расположенный на улице Антифашисткой борьбы. Обстоятельства инцидента выясняются.

В прошлом Огнянович ранее входил в число юристов, которые вели защиту бывшего президента Югославии Слобода Милошевича в Гаагском трибунале. Кроме того, адвокат, карьера которого в последние годы становилась все успешнее, смог защитить и множество других клиентов, включая тех, кого подозревали в тяжких преступлениях. Среди клиентов Огняновича был и криминальный авторитет Лука Бойович.

Ранее в Белграде были застрелены несколько человек из окружения Бойовича. Как полагают сербские СМИ, речь может идти о противостоянии крупных криминальных кланов, которые специализируются на незаконном обороте наркотиков. По данным ряда источников, очередной жертвой бандитских разборок стал и адвокат.

Напомним, несколько часов назад полиция сербской столицы подтвердила сведения о ЧП, случившемся около русской церкви, где нашли несколько взрывных устройств, патроны и слезоточивый газ.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Июль 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
30
 31
          

Популярное

В убийстве девочки, тело которой нашли в сумке, подозревают 27-летнего соседаВ убийстве девочки, тело которой нашли в сумке, подозревают 27-летнего соседа
В Биробиджане спасают пятилетнего мальчика, избитого детьми до состояния комыВ Биробиджане спасают пятилетнего мальчика, избитого детьми до состояния комы
Под Брянском задержан сотрудник колонии, до смерти запытавший осужденногоПод Брянском задержан сотрудник колонии, до смерти запытавший осужденного
СМИ: В Подмосковье погиб чемпион мира по аэроакробатикеСМИ: В Подмосковье погиб чемпион мира по аэроакробатике
В Белграде около русской церкви найдена сумка с бомбами и взрывчаткойВ Белграде около русской церкви найдена сумка с бомбами и взрывчаткой

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 756


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru