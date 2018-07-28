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В Белграде совершено покушение на адвоката Милошевича
00:39
Фото: ukr.life
В Белграде убит адвокат Миша Огнянович, защищавший Слободана Милошевича в Гаагском трибунале, передает ТАСС.
Покушение было совершено, когда юрист вместе с 26-летним сыном подходил к их дому. Молодой человек получил ранения.
По данным сербских СМИ, от полученных ранений 57-летний Миша Огнянович скончался на пороге собственного дома в Новом Белграде. ЧП случилось около 19.30 по местному времени (20.30 по Москве). Полицейские оцепили дом, расположенный на улице Антифашисткой борьбы. Обстоятельства инцидента выясняются.
В прошлом Огнянович ранее входил в число юристов, которые вели защиту бывшего президента Югославии Слобода Милошевича в Гаагском трибунале. Кроме того, адвокат, карьера которого в последние годы становилась все успешнее, смог защитить и множество других клиентов, включая тех, кого подозревали в тяжких преступлениях. Среди клиентов Огняновича был и криминальный авторитет Лука Бойович.
Ранее в Белграде были застрелены несколько человек из окружения Бойовича. Как полагают сербские СМИ, речь может идти о противостоянии крупных криминальных кланов, которые специализируются на незаконном обороте наркотиков. По данным ряда источников, очередной жертвой бандитских разборок стал и адвокат.
Напомним, несколько часов назад полиция сербской столицы подтвердила сведения о ЧП, случившемся около русской церкви, где нашли несколько взрывных устройств, патроны и слезоточивый газ.
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