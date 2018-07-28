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В Белграде около русской церкви найдена сумка с бомбами и взрывчаткой
28.7.2018 18:05
Фото: livejournal.com
Правоохранительные органы Сербии подтвердили информацию о ЧП, случившемся рядом с русской церковью в Белграде.
Как передают зарубежные СМИ, около православного храма были обнаружены несколько взрывных устройств.
Со ссылкой на представителей полиции Белграда отмечается, что примерно в 12:20 по местному времени (13:20 по Москве) за церковью святого Марка была найдена сумка, в которой находились взрывчатка и две дымовые бомбы. Кроме того, внутри правоохранители обнаружили двадцать патронов, слезоточивый газ, пять детонаторов и бикфордов шнур.
Сумка с опасным содержимым была оставлена на расстоянии нескольких десятков метров от русской церкви Святой Троицы, рассказали в ведомстве.
Позже МВД Сербии опубликовало официальный комментарий, в котором сообщалось о следах коррозии на обнаруженных гранатах и патронах. Обстоятельства инцидента выясняются.
В ряде СМИ также появились сообщения о том, что сумка была найдена в строящемся объекте, который расположен между Таковской улицей и церковью святого Марка.
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