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Мужчина, устроивший взрыв у посольства США в Пекине, психически болен
26.7.2018 21:56
Фото: news.am
Китайский гражданин, устроивший взрыв возле дипмиссии Соединенных Штатов в Пекине, может страдать от психического заболевания.
По данным ТАСС, специалисты ранее уже выявили у мужчины признаки параноидального расстройства.
Причастный к инциденту в Пекине гражданин Китая по фамилии Цзян страдает от параноидного расстройства личности, указано на официальной странице пекинской полиции в социальной сети Weibo. Отмечается, что правоохранители уже успели изучить историю болезни задержанного. Вместе с тем, расследование по факту случившегося сейчас активно продолжается.
Напомним, около 13:15 по местному времени (08:15 по Москве) у здания американской дипломатической миссии в китайской столице произошел взрыв. Позже выяснилось, что Цзян разом поджег три петарды длиной около двадцати сантиметров и диаметром более трех сантиметров. Уже через час после ЧП консульский отдел посольства США продолжал деятельность работал в штатном режиме благодаря отлаженной работе китайских оперативных служб.
Единственным пострадавшим в результате взрыва оказался сам Цзян. Мужчину с травмами, не представляющими угрозы для жизни, доставили в больницу.
Ранее в ряде СМИ появились публикации о попытке самосожжения, которое якобы намеревалась совершить у здания посольства некая женщина. Эти сведения были официально опровергнуты.
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