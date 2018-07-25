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В Пекине у здания посольства США прогремел взрыв


11:42
В Пекине у здания посольства США прогремел взрывФото: vk.me

В Сети появилось видео, сделанное на месте взрыва у американского посольства в Пекине .

Установлено, что взрывное устройство мог привести в действие 26-летний житель региона Внутренняя Монголия. По предварительным данным, он является единственным пострадавшим.

После инцидента территория посольства Соединенных Штатов в Китае была оцеплена сотрудниками правоохранительных органов. Обстоятельства случившегося выясняются.

Информацию о взрыве уже подтвердили в пресс-службе американского дипломатического представительства. Как отмечает Bloomberg, взрывное устройство привел в действие 26-летний мужчина.

Причастный к инциденту молодой человек приехал в Пекин из автономного китайского района Внутренняя Монголия. С легкими травмами он доставлен в больницу. Сведений о мотивах его действий из официальных источников пока не поступало.

Автор: Злата Богатова

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